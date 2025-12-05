Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) “Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılması ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Düzenleme ile uzaktan haberleşme özelliği bulunmayan tüm sayaçlar kademeli olarak yenilenecek ve 2028 yılına kadar Türkiye genelinde akıllı sayaç geçişi tamamlanacak.
Kimlerin sayaçları değişecek?
-
Yıllık 10 megavatsaat üzeri elektrik tüketen kullanıcılar
-
Bir sayaç panosunda 4 ve üzeri sayaç bulunan yerler
-
Yeni kurulacak tesislerde tüm sayaçlar
Bu noktalardaki eski sayaçlar, Akıllı Sayaç PRO veya Akıllı Sayaç EKO modelleri ile değiştirilecek.
Dağıtım şirketleri değişim sürecinde:
- Önce yüksek tüketimli kullanıcıları
- Ardından tedarikçi seçen kullanıcıları
- Son olarak tüm aboneleri kapsayacak şekilde ilerleyecek.
Sayaçlar uzaktan takip edilecek
Yeni sayaçlar sayesinde:
-
Tüketim anlık olarak izlenecek
-
Kesinti, arıza ve kaçak tespitleri hızlanacak
-
Faturalama hataları azalacak
-
Veri güvenliği sağlanacak
Dağıtım şirketleri, sayaçların haberleşme durumunu sürekli takip etmek ve kayıt altına almakla yükümlü olacak.
Ayrıca sayaç verileri, kullanıcı erişimine uygun formatta EPİAŞ’a iletilecek.
Ne zaman yürürlüğe giriyor?
Düzenleme 1 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.