Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki petshoplara uyarı yazısı gönderdi. Yaban hayvanı satışı için yalnızca “Ev ve Süs Hayvanı Satış Ruhsatı”nın yeterli olmadığı vurgulandı. Belge eksikliği halinde hayvanlara el konulacak ve idari işlem uygulanacak.

Yaban Hayvanı Satışı İçin Yeni Zorunluluklar

Petshopların yalnızca il tarım ve orman müdürlüklerinden aldığı Ev ve Süs Hayvanı Satış Ruhsatı ile sultan papağanı, cennet papağanı gibi türleri satamayacağı açıkça ifade edildi. Bu satışın yapılabilmesi için işletmelerin DKMP il müdürlüklerinden ayrıca “Yaban Hayvanı Satış Ruhsatı” alması zorunlu hale getirildi.

CITES Türlerinde Çifte Belge Şartı

Nesli tehlike altında olan türleri içeren CITES listesinde yer alan hayvanların ithalatında yalnızca ihracat ülkesinin verdiği CITES belgesinin yeterli olmadığı belirtildi. Bu türlerin Türkiye’ye girişinde ayrıca CITES İthalat Belgesi düzenlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Evde Bulundurmak İçin De Belge Gerekiyor

Vatandaşların petshoplardan bu tür hayvanları satın aldıktan sonra da DKMP il müdürlüğüne başvurarak “Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi” alması zorunlu hale getirildi.

Hangi Hayvanlar Yasak?

Yönetmeliğe göre saldırgan, zararlı ve zehirli türler hobi amaçlı evde bulundurulamayacak ve satışı yapılamayacak.

Belge Eksikliği Tespit Edilirse Ne Olacak?

DKMP’nin uyarısına göre: