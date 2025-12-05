Trendyol Süper Lig 2025/26 sezonu 15. haftasında nefes kesen bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Liderlik mücadelesini sürdüren Galatasaray, formda ilerleyen Samsunspor’u Rams Park’ta konuk edecek.

Galatasaray ile Samsunspor’un Süper Lig’deki rekabetinde bugüne kadar 64 maç oynandı.

Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 43’ünü kazandı, Samsunspor ise 7 galibiyet elde etti. 14 maç beraberlikle sona erdi.

Toplam gol sayılarında Galatasaray 138, Karadeniz ekibi ise 48 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Lemina, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Eyüp Aydın, Emre Kılınç, Ndiaye, Musaba.

OSIMHEN VE TORREIRA KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Osimhen ve Torreira, bu akşam Samsunspor karşısında sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Samsunspor maçı 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Galatasaray-Samsunspor maçı beIN SPORTS 1 HD’de canlı yayınlanacak. Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak.