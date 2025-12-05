İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kulüp yöneticileri, futbolcular, yorumcu ve eski hakemlerin de olduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da gözaltına alınanlar arasında. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Soruşturmanın odağında 2023-2024 sezonunda 2. Lig’de oynanan bir maç ile ilgili bahis iddiaları ve maç sonuçlarını etkilemeye yönelik düzenlemeler olduğu ifade ediliyor.

Yetkililer, yasa dışı bahis şebekesinin saha içi ve saha dışı bağlantılarını deşifre etmeye çalıştıklarını, kulüp yöneticileri, futbolcular, hakemler ve yorumcular dahil geniş bir yelpazede inceleme yapıldığını belirtti.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemler için sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Soruşturma detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor