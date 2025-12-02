Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Kadıköy’de oynadığı dev derbi 1-1 sona ermişti. Ancak maçın sonucu kadar, saha içi gerginlikler ve tribünlerden atılan yabancı maddeler de büyük tepki toplamıştı.

Galatasaray’ın golünün ardından yaşanan sevinç sırasında Kazımcan Karataş’ın gözüne bir çakmak isabet etmiş, genç oyuncu sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam etmişti. O anlar, yayıncı kuruluş kameralarına ve tribün görüntülerine yansımıştı.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, çakmağı fırlatan kişinin M.G. isimli bir taraftar olduğu belirlendi. Şüphelinin:

Güvenlik kameralarıyla tespit edildiği,

Polis tarafından kısa sürede gözaltına alındığı,

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu iddia edildi.

Yetkililer, M.G.’nin “Bu eylemi bir talimatla mı gerçekleştirdiği?” yönündeki ihtimallerin de araştırıldığını açıkladı.

Derbide yaşanan tribün olaylarına ilişkin soruşturmanın geniş kapsamlı şekilde sürdüğü, sahaya yabancı madde atan diğer kişilerin de tespit edilmeye devam ettiği belirtildi.