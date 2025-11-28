EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki ilk maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul’da ağırladığı Bosna Hersek’i 93-71’lik skorla mağlup ederek elemeye galibiyetle başladı.

Maça hızlı başlayan taraf Türkiye oldu

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede milliler ilk 3 dakikayı 6-5 önde geçti. Tarık Biberovic, Ömer Faruk Yurtseven ve Şehmus Hazer’in etkili performansıyla farkı açan Türkiye, ilk periyodu 29-20 üstün bitirdi.

Bosna farkı 1’e indirdi

İkinci periyotta Onuralp Bitim’in sayısıyla fark çift hanelere çıkarken, Bosna Hersek altı oyuncusundan skor katkısı alarak oyuna ortak oldu. Devre bitimine 29 saniye kala fark 46-45’e inse de milliler soyunma odasına önde girdi.

Üçüncü periyotta kontrol yeniden Türkiye’de

Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic’in kritik basketleriyle tempo yükselten Türkiye, farkı yeniden çift haneye taşıdı. Milliler son çeyreğe 67-58 önde girdi.

Son periyotta fark 22 sayıya çıktı

Taraftar desteğini arkasına alan ay-yıldızlılar; Kenan Sipahi, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic’in üçlükleriyle farkı açtı. Yiğit Arslan’ın son saniyelere doğru bulduğu üçlükle fark 22 sayıya yükseldi ve Türkiye parkeden 93-71 galip ayrıldı.

Maçın yıldızı Tarık Biberovic

Genç yıldız 20 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Millilerde diğer öne çıkan isimler:

Şehmus Hazer: 18 sayı

Sertaç Şanlı: 14 sayı

Kenan Sipahi: 12 sayı

Onuralp Bitim sakatlandı

Karşılaşmanın 31’inci dakikasında bileğinden sakatlanan Onuralp Bitim oyuna devam edemedi. İlk müdahalenin ardından soyunma odasına götürülen oyuncunun durumu yapılacak kontroller sonrası netleşecek.

Sıradaki rakip İsviçre

A Milli Takım, elemelerdeki ikinci maçında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19.00’da Fribourg’daki Saint-Leonard Spor Salonu’nda oynanacak.