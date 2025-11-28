KMTSO 27. Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Kahramanmaraş, üretimden teknolojiye, ticaretten ihracata kadar geniş bir yelpazede güçlü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bizler, bu sorumluluğun bilinciyle şehrimizi her alanda ileri taşımak için durmaksızın çalışıyoruz.” dedi.

Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan başkanlığında gerçekleşen KMTSO 27. Olağan Meclis Toplantısı’nda Kasım ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. KMTSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şerafettin Özcan, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş Sulama Birliği Başkanı Yusuf Temizkan, Kılavuzlu Sulama Birliği Başkanı Ali Çoğan, KMTSO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı.

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları üyelerin onayına sundu. Ardından kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Kasım ayı çalışma ve faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantının devamında DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru ile KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık, kendi kurumlarıyla ilgili kapsamlı sunumlar yaparak şehirdeki mevcut durum, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.



TUSAŞ İş Birliği: “100 Yıllık Dönüşümün İmzaları”

Toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: “Geride bıraktığımız ay, şehrimiz adına son derece önemli temaslara, projelere ve iş birliklerine sahne oldu. Bunlardan en önemlisi, hiç kuşkusuz ki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile yürüttüğümüz stratejik iş birliği sürecinin somut bir adımla sonuçlanmasıdır. “100 Yıllık Dönüşümün İmzaları” diyebileceğimiz bu süreç, şehrimizin yüksek teknoloji alanındaki geleceğini şekillendirecek niteliktedir. Yıllardır üretim kültürü olan Kahramanmaraş’ın, artık savunma sanayii ve havacılık sektörü gibi stratejik alanlarda daha güçlü bir aktör olmasının önü açılmıştır. Bu iş birliği, hem nitelikli istihdamın artmasına hem de sanayimizin yeni bir vizyonla büyümesine önemli katkılar sunacaktır.

Kamu-Yönetim İş Birliklerinde Yeni Adımlar

Bununla birlikte, şehrimizin yönetici kadroları ve kamu kurumlarımızla yürüttüğümüz görüşmeler de oldukça verimli geçti. Şehrin bütüncül gelişimi için kamu ve özel sektörün ortak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede yürüttüğümüz istişareler, iş birliği kültürümüzü daha da güçlendirmektedir.

Esnaf Buluşmaları ve Ortak Çözüm Arayışları

Ayrıca, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Ahmet Kuybu ve merkez oda başkanlarımızla bir araya gelerek esnafımızın taleplerini dinledik, ortak çözüm önerileri geliştirdik. Esnafımızın ayakta durması, şehrin ekonomik aktivitesinin canlı kalması demektir. Bu nedenle esnaf camiamızın her bir talebini dikkatle değerlendiriyor ve gereken girişimleri yapıyoruz.

İlçe Ziyaretleri: Ekonominin Nabzı Sahada Tutuldu

Pazarcık ve Narlı bölgelerimize yaptığımız ziyaretler ise yerelin ekonomik nabzını tutmak açısından oldukça önemliydi. Kaymakamımız, belediye başkanımız, kooperatif başkanımız ve bölge esnafımızla bir araya gelerek bölgelerimizin beklentilerini dinledik. Tarımdan ticarete, sanayiden esnafa kadar geniş bir çerçevede sorunları yerinde tespit ederek çözüm yolları üzerinde durduk. Yerinde temasların, sahada yürütülen çalışmaları daha verimli hale getirdiğini özellikle belirtmek isterim. Afşin ilçemizde gerçekleştirdiğimiz temaslarda ise hem esnafımızı ziyaret ettik hem de Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi gibi şehrimizin önemli kültürel miraslarından birini inceleme fırsatı bulduk. Bölgenin hem ticari potansiyelini hem de turizm değerlerini artırmak için yapılabilecek projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunduk.

Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) Toplantısı

Öte yandan, Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) Doğu Akdeniz Konsorsiyumu toplantısını Odamızın ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Bu toplantı, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek, işletmelerimizin dış pazarlarda daha etkin hale gelmesini sağlamak açısından son derece kıymetlidir.

Kadın Girişimciliğini Güçlendirme Çalışmaları

Kadın girişimcilik ekosistemimizi güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara da bu ay önemli adımlar ekledik. Dulkadiroğlu Kaymakamımız Sayın Hicabi Aytemür’e yaptığımız ziyaret ile kadın girişimcilerimizin üretime katılımı, sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel kalkınmaya katkı sunacak projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Ardından, Kadın İş Geliştirme Merkezimize gerçekleştirilen ziyaret, kadın girişimcilerimizin üretim kapasitesini ve yeni hedeflerini yerinde görmemize vesile oldu. Şehrin kalkınmasında kadınların rolünü artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

OSBÜK Başarıları: Kahramanmaraş’ın Sanayi Gücü

Bu ay ayrıca, OSBÜK’ün düzenlediği “OSB’nin Yıldızları Araştırması” kapsamında Kahramanmaraş’tan birçok firmamızın dereceye girmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu başarılar, Kahramanmaraş sanayisinin üretim gücünü, rekabet kapasitesini ve ülke ekonomisine katkısını açıkça ortaya koymaktadır. Dereceye giren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Azerbaycan Heyeti ile Yatırım ve İş Birliği Toplantısı

Dış ilişkiler alanında ise çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Reşad Memmedov, Ticari Temsilci Sayın Tamerlan Taghiyev ve üst düzey heyetin katılımlarıyla düzenlediğimiz ticari iş birliği ve yatırım fırsatları toplantısı, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi açısından çok değerliydi. Görüşmelerde, özellikle sanayi, ticaret, tekstil, enerji ve yatırım konuları ele alındı. Odamız adına oldukça verimli bir program oldu.

Havacılık Alanında Nitelikli İstihdam: Mülakat Süreci Başladı

Tüm bu çalışmaların yanı sıra, TUSAŞ ve Odamız iş birliğiyle kurulan Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’de istihdam edilecek yapısal teknisyen pozisyonları için başvuruların değerlendirilmesinin ardından mülakat sürecini başlattık. Yazılı ve sözlü sınavlardan oluşan bu kapsamlı değerlendirme, şehrimizin gençlerine yüksek teknoloji alanında yeni bir kariyer kapısı açacaktır.

GIZ-RE-SEED Programı: 750 Bin Euro Hibe Desteği

Şehrimiz adına gurur verici bir diğer gelişme ise RE-SEED Programı kapsamında başvurduğumuz projenin kabul edilmesi ve 750 bin Euro tutarında hibe desteğine hak kazanmamızdır. Bu kaynak, deprem sonrası KOBİ’lerimizin güçlendirilmesi, işletmelerimizin yeniden yapılanması ve istihdam kapasitesinin artırılması için büyük bir fırsattır. Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar, hem sanayimizin hem de iş gücümüzün uzun vadede daha güçlü hale gelmesine katkı sunacaktır.”