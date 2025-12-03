Anadolu Efes, Real Madrid’i Konuk Ediyor
Bu hafta EuroLeague karşılaşmalarında Türk basketbolunun iki devi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahne alacak. Son maçında Monaco’ya farklı mağlup olan ve başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, yarın güçlü rakibi Real Madrid’i ağırlayacak.
- Saat: 20.15
- Tarih: 4 Aralık Perşembe
- Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Lacivert-beyazlı ekip, 13 haftada aldığı 5 galibiyetle 15. sırada yer alırken, Real Madrid 7 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Efes karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.
Fenerbahçe Beko, Olympiakos Deplasmanında
EuroLeague’de oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, kritik Olympiakos deplasmanına çıkacak.
- Saat: 22.15
- Tarih: 4 Aralık Perşembe
- Salon: Barış ve Dostluk Salonu (Yunanistan)
Her iki takımın da 8 galibiyeti bulunurken, karşılaşma haftanın en zorlu mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Atamanlı Panathinaikos, Valencia’yı Ağırlıyor
Milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven’in formasını giydiği Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, haftanın dikkat çeken bir diğer maçına çıkacak.
- Rakip: Valencia Basket
- Tarih: 5 Aralık Cuma
- Saat: 22.15
Yeşil-beyazlılar, 9 galibiyetle haftaya 3. sırada giriyor.
EuroLeague 14. Hafta Maç Programı (TSİ)
4 Aralık Perşembe
- 20.15 — Anadolu Efes vs Real Madrid
- 21.00 — Zalgiris vs Maccabi Rapyd
- 21.30 — Monaco vs Paris Basketbol
- 22.05 — Hapoel IBI vs LDLC ASVEL
- 22.15 — Olympiakos vs Fenerbahçe Beko
- 22.45 — Partizan vs Bayern Münih
5 Aralık Cuma
- 22.00 — Kızılyıldız vs Barcelona
- 22.15 — Panathinaikos AKTOR vs Valencia Basket
- 22.30 — Virtus Bologna vs Dubai Basketbol
- 22.30 — Baskonia vs EA7 Emporio Armani Milan
Bu hafta EuroLeague’de hem temsilcilerimizin performansı hem de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maçlar basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.