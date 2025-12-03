Anadolu Efes, Real Madrid’i Konuk Ediyor

Bu hafta EuroLeague karşılaşmalarında Türk basketbolunun iki devi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahne alacak. Son maçında Monaco’ya farklı mağlup olan ve başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, yarın güçlü rakibi Real Madrid’i ağırlayacak.

Saat: 20.15

20.15 Tarih: 4 Aralık Perşembe

4 Aralık Perşembe Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Lacivert-beyazlı ekip, 13 haftada aldığı 5 galibiyetle 15. sırada yer alırken, Real Madrid 7 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Efes karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.

Fenerbahçe Beko, Olympiakos Deplasmanında

EuroLeague’de oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, kritik Olympiakos deplasmanına çıkacak.

Saat: 22.15

22.15 Tarih: 4 Aralık Perşembe

4 Aralık Perşembe Salon: Barış ve Dostluk Salonu (Yunanistan)

Her iki takımın da 8 galibiyeti bulunurken, karşılaşma haftanın en zorlu mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Atamanlı Panathinaikos, Valencia’yı Ağırlıyor

Milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven’in formasını giydiği Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, haftanın dikkat çeken bir diğer maçına çıkacak.

Rakip: Valencia Basket

Valencia Basket Tarih: 5 Aralık Cuma

5 Aralık Cuma Saat: 22.15

Yeşil-beyazlılar, 9 galibiyetle haftaya 3. sırada giriyor.

EuroLeague 14. Hafta Maç Programı (TSİ)

4 Aralık Perşembe

20.15 — Anadolu Efes vs Real Madrid

21.00 — Zalgiris vs Maccabi Rapyd

21.30 — Monaco vs Paris Basketbol

22.05 — Hapoel IBI vs LDLC ASVEL

22.15 — Olympiakos vs Fenerbahçe Beko

22.45 — Partizan vs Bayern Münih

5 Aralık Cuma

22.00 — Kızılyıldız vs Barcelona

22.15 — Panathinaikos AKTOR vs Valencia Basket

22.30 — Virtus Bologna vs Dubai Basketbol

22.30 — Baskonia vs EA7 Emporio Armani Milan

Bu hafta EuroLeague’de hem temsilcilerimizin performansı hem de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maçlar basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.