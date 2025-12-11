UEFA Avrupa Ligi’nde tek temsilcimiz Fenerbahçe, 6. hafta maçında Norveç ekibi Brann’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, gruptaki sıralama ve tur şansı için sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, kritik 3 puanın peşinde.. Fenerbahçe, bugüne kadar 5 maç sonunda 8 puan topladı. Şimdi gittiği deplasmanda alacağı 3 puan, gruptan çıkma iddiasını canlı tutabilir. Brann Stadyumu’nda alınacak bir galibiyet, hem puan hem de moral açısından büyük anlam taşıyor.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Karnesi

Sarı-lacivertliler bu kulvarda bugüne kadar:

99 maç

48 galibiyet

30 beraberlik

21 mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmalarda 141 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 101 gol gördü. Brann deplasmanı, hem 100. maç hem de puan tablosu açısından anlamlı bir eşik olacak.

Brann – Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Müsabaka 11 Aralık 2025 Perşembe günü, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Karşılaşma, Norveç’in Bergen kentindeki Brann Stadyumu’nda oynanacak.

Hakem koltuğunda Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod oturacak; yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Maçın Türkiye yayını ise canlı olarak TRT 1 kanalından yapılacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe

Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri

Brann

Dyngeland, Helland, Knudsen, Larsen, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen, Mathisen, Castro, Holm

Fenerbahçe’deki Eksikler

Sarı-lacivertlilerde sakatlık ve cezalar nedeniyle önemli eksikler bulunuyor:

Asensio – sakat

Semedo – sakat

Çağlar Söyüncü – sakat

Jhon Duran – cezalı

Takımla birlikte Norveç'e götürülmeyen bu isimlerin yanı sıra, iki futbolcu daha maçta görev alamayabilir:

Szymanski: Diz ağrısı

Alvarez: Bilek ağrısı

Her iki isim de kafilede yer alsa da, UEFA’nın kulübe zorunlu minimum oyuncu sayısı nedeniyle götürüldükleri, ancak forma giymelerinin zor olduğu belirtiliyor.

Tarihi Gecede Hedef 3 Puan

Fenerbahçe, turnuvadaki 100. maçını kazanarak hem moral bulmak hem de gruptaki puanını yükseltmek istiyor. Brann ise iç sahada etkili oynayan bir ekip olarak Fenerbahçe’nin işini zorlaştırabilir.