UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Günün Maç Takvimi

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu. Gruplarda üst tura yükselme hesaplarının yapıldığı kritik dönemeçte bugün tam 9 dev mücadele futbolseverlerle buluşuyor. Sahneye çıkacak takımlar, hem tur hem de sıralama için hayati puanlar kovalayacak. Temsilcimiz Galatasaray da Monaco deplasmanında sahada olacak.

Aşağıda 9 Aralık günü oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının saat ve rakip bilgileri listelenmiştir. Tüm maç saatleri Türkiye saatine göre hazırlanmıştır.

⏱ 18:30

Kairat – Olympiakos

⏱ 20:45

Bayern Münih – Sporting

⏱ 23:00

Monaco – Galatasaray

Inter – Liverpool

Tottenham – Slavia Prag

Union Saint-Gilloise – Olimpik Marsilya

Barcelona – Eintracht Frankfurt

Atalanta – Chelsea

PSV – Atletico Madrid

Avrupa’da kader gecesi olarak nitelendirilen bu kritik maçlarda birçok takım üst tura çıkmak için sahaya çıkacak. Temsilcimiz Galatasaray’ın Monaco deplasmanında alacağı sonuç ise hem ülke puanı hem de tur umutları için büyük önem taşıyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev mücadeleler, Şampiyonlar Ligi’nin heyecanını yine zirveye taşıyacak.