Doğukent Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı-beyazlı ekip, üst üste bulduğu gollerle rakibine üstünlüğünü erken hissettirdi.

Mücadelenin 25., 26., 28. ve 29. dakikalarında peş peşe goller bulan Elbistanspor, tabelayı kısa sürede 4-0’a getirdi. Ev sahibi ekip, 45+3’te attığı golle farkı bire indirse de devre 4-1 konuk takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Elbistanspor, 47. ve 50. dakikalarda bulduğu gollerle farkı artırmaya devam etti. 65. dakikada gelen golle skor 7-2’ye taşındı ve karşılaşma bu sonuçla noktalandı.

Bu önemli galibiyetle birlikte puanını 12’ye yükselten Elbistanspor, zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırdı.

GALİBİYET YEMEĞİ MORALİ YÜKSELTTİ

Maçın ardından Elbistanlılar Derneği, takımın başarısını kutlamak için kulüp yönetimi, teknik heyet ve oyunculara galibiyet yemeği verdi. Dernek Başkanı Ali Kahraman yaptığı açıklamada:

“Elbistanspor’un her zaman yanındayız. Bu şehrin takımı daha iyisini hak ediyor. Desteklerimiz sürecek.”

ifadelerini kullandı.

Elbistanspor cephesinde moraller yerinde. Kırmızı-beyazlılar, gelecek haftalara da aynı tempoyla devam ederek zirve yarışından kopmamak istiyor.