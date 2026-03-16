Bakan Ersoy’dan Ulu Cami Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ın tarihi miraslarından biri olan Ulu Cami’nin yeniden ibadete hazır hale getirildiğini duyurdu. Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırdığımız bu kıymetli eseri yeniden ibadete açıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun.”

Asırlık Tarih Depremde Hasar Görmüştü

Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında inşa edilen Kahramanmaraş Ulu Cami, kentin en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olarak biliniyor.

1500’lü yıllarda Alaüddevle Bozkurt Bey döneminde genişletilen cami, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar almış ve ibadete kapatılmıştı. Depremin ardından tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı bir restorasyon süreci başlatıldı.

1,5 Yıllık Restorasyon Süreci

Tarihi caminin restorasyonu kapsamında uzman ekipler tarafından titiz bir çalışma yürütüldü. Süreçte ilk olarak Bilim Kurulu oluşturularak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı. Koruma Kurulu onaylarının ardından uygulama aşamasına geçildi.

Yapıda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında:

Jeoradar taramaları yapıldı

Beden duvarları ve kolonlarda askılama işlemleri gerçekleştirildi

Özgün yapıyı korumak amacıyla duvarlara enjeksiyon uygulandı

Statik güçlendirme için zıvana, kenet ve gergi sistemleri kullanıldı

Bu çalışmalarla tarihi yapının hem özgün mimari kimliği korundu hem de statik güvenliği artırıldı.

Mihrap, Minare ve Hünkar Mahfili Yeniden İhya Edildi

Restorasyon sürecinde caminin sanat tarihi açısından önemli bölümleri de aslına uygun şekilde yenilendi.

Bu kapsamda:

Mihrap bölümü yeniden düzenlendi

Hünkar mahfilindeki çeşme restore edildi

Minare aslına uygun şekilde güçlendirilerek yeniden ayağa kaldırıldı

Avlu ve çevre düzenlemesi tamamlandı

Böylece tarihi yapı, hem mimari kimliğini koruyarak hem de güvenli şekilde geleceğe taşınacak hale getirildi.

Kadir Gecesi’nde Yeniden Cemaatiyle Buluştu

Yaklaşık 1,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ulu Cami, Ramazan ayının en mübarek gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açıldı.

Asırlık caminin yeniden cemaatiyle buluşması, Kahramanmaraşlı vatandaşlar için büyük bir anlam taşıdı.