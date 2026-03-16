Kahramanmaraş’ta 200 Kişiye Geçici İş İmkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kahramanmaraş’ta da yeni istihdam fırsatı oluşturuldu.

Program çerçevesinde 200 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tesislerde görevlendirilmek üzere işe alınacak. Alımların özellikle KYK yurtları, spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

İşe alınacak personeller 3 ay süreyle görev yapacak ve günlük çalışma süresi 7,5 saat olacak.

KPSS Şartı Aranmıyor

Başvuru yapacak adaylar için önemli bir detay da KPSS şartının bulunmaması oldu.

TYP kapsamında yapılacak alımlarda başvuran adaylar arasından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle yerleştirme yapılacak. Böylece belirlenen kontenjan için asil ve yedek listeler oluşturulacak.

Hangi Alanlarda Çalışacaklar?

Kahramanmaraş’ta programa dahil olacak personeller, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tesislerde çeşitli görevlerde istihdam edilecek.

TYP kapsamında alınacak personelin görev alacağı başlıca alanlar şöyle:

Temizlik görevlisi

Destek personeli

Yardımcı hizmet personeli

Bu görevlerde çalışan personeller, özellikle kamu tesislerinin günlük işleyişine destek sağlayacak.

Başvuru Şartları Neler?

Toplum Yararına Program kapsamında başvuruda bulunacak adayların bazı şartları taşıması gerekiyor.

Başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

SGK’ya bağlı bir işte çalışmıyor olmak

Emekli veya malul aylığı almıyor olmak

Açıköğretim hariç örgün eğitim öğrencisi olmamak

Başvurular İŞKUR Üzerinden Yapılacak

Program kapsamında yapılacak başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını şu yollarla yapabilecek:

esube.iskur.gov.tr adresinden online başvuru

ALO 170 hattı üzerinden başvuru

İŞKUR İl veya İlçe Müdürlüklerine şahsen başvuru

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş için belirlenen kontenjan doğrultusunda kura çekimi yapılacak ve kazanan adaylar ilan edilecek.

Kahramanmaraş’ta İstihdama Katkı

Toplum Yararına Program kapsamında yapılacak bu alımların, özellikle iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturması bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta birçok kamu tesisinde görev alacak personeller sayesinde hem tesislerin işleyişi desteklenecek hem de kısa süreli istihdam imkanı sağlanacak.