Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve birlik ruhunu şehir genelinde yaşatmak amacıyla düzenlediği iftar programlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen etkinliklerle vatandaşları aynı sofrada buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki dayanışma kültürünü pekiştirirken, vatandaşların Ramazan ayını birlikte geçirmesine de katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen yoğun katılım gören “İlçemde İftar Var” programı, bu yıl da aynı coşku ve ilgiyle yeniden gerçekleştiriliyor. Ramazan etkinliklerinin bu yılki önemli duraklarından biri de Ekinözü olacak. Program kapsamında Ekinözü’nde yaşayan vatandaşlar, 17 Mart Salı günü düzenlenecek iftar programında bir araya gelecek.

Etkinlik yalnızca bir iftar yemeğiyle sınırlı kalmayacak. Program kapsamında Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. İftar sonrası gerçekleştirilecek programlarda katılımcılar hem keyifli vakit geçirme fırsatı bulacak hem de Ramazan gecelerinin huzur ve paylaşım dolu ortamını birlikte yaşayacak.

Ailelerin ve çocukların da katılım sağlayabileceği etkinliklerde, Ramazan kültürünü yansıtan aktivitelerle sosyal birlikteliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu özel programa tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.