Depremzedeler Yeni Evlerine Kavuşuyor

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa süreci kapsamında yapılan konutlar bir bir tamamlanıyor.

Depremde evi ağır hasar alan vatandaşlar için inşa edilen TOKİ konutlarına yerleşim süreci hızla devam ederken, depremzede aileler yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Yeni Bir Yuvamız Oldu”

Kahramanmaraş’ta yeni konutuna yerleşen bir depremzede kadın, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Depremde o kadar çok yardım aldım ki eşimden dolayı. Eşim hastaydı, kanser hastasıydı. Ben AK Parti’ye hiç oy vermem sanıyordum ama şimdi kafamı kesseler AK Parti’den başkasına oy vermem. Benim başıma bir çatı verdi, ödeme kolaylığı verdi. Allah bin kere razı olsun.”

“Allah Tayyip Erdoğan’dan Razı Olsun”

Yeni konutundan memnun olduğunu ifade eden depremzede vatandaş, devlet tarafından yapılan konutlardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“TOKİ’yi beğenmeyen beğenmesin, ben çok memnunum. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Tayyip Erdoğan’dan Allah bin kere razı olsun.”