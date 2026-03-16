Kahramanmaraş’ta Engelli Gencin Ölümüyle İlgili Dava Başladı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl yaşanan ve kentte büyük üzüntüye neden olan cinayetle ilgili dava süreci başladı.

1 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, yüzde 50 engelli olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Onur Toy, kaldırımda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

İki Şüpheli Yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı oldukları belirlenen F.G. ve E.Ç. kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 17 yaşındaki F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi, yanında olduğu belirtilen E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanık İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık F.G. savunma yaptı.

Sanık ifadesinde, maktul Onur Toy’un olaydan önce ablasını takip ettiğini ve sarkıntılık yaptığını öne sürdü. Bıçağı bir seyyar satıcıdan satın aldığını belirten F.G., parkta oturduğu sırada maktulü gördüğünü ve sinirlerine hakim olamayarak saldırdığını iddia etti.

Sanık İçin Hapis Cezası Talep Ediliyor

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklar F.G. ve E.Ç. hakkında “kasten öldürme” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.

Ayrıca F.G. hakkında, olayda kullandığı bıçağı taşıdığı gerekçesiyle “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefet” suçundan da ayrıca ceza isteniyor.

Mahkeme Tutukluluğun Devamına Karar Verdi

Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından sanık F.G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dosyada eksiklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.