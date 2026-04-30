GENÇLER KAHVEYE YÖNELİYOR

Son yıllarda özellikle gençler arasında kahve tüketiminde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Sabah saatlerinde tercih edilen kahve, yaz aylarında ise soğuk çeşitleriyle daha fazla ilgi görüyor.

Kafelerde artan yoğunluk da bu eğilimi destekler nitelikte.

ÇAY GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Her ne kadar kahve popülerliğini artırsa da, çay günlük yaşamın vazgeçilmez alışkanlığı olmaya devam ediyor. Günün her saatinde tüketilen çay, özellikle aile sohbetlerinin ve misafirlik kültürünün merkezinde yer alıyor.

VATANDAŞLARIN TERCİHİ NET

Sokakta mikrofon uzatılan vatandaşların büyük bölümü tercihini çaydan yana kullandı.

Bir vatandaş, “Çay bizim kültürümüzden geliyor. Büyüklerimizden gördük, alışkanlık haline geldi” sözleriyle çayın önemine dikkat çekti.

ÇAY HALA ZİRVEDE

Kahveye olan ilgi her geçen gün artsa da, çay Kahramanmaraş’ta liderliğini koruyor.

Sosyal hayatın önemli bir parçası olan çay, hem ekonomik olması hem de kültürel bağları nedeniyle en çok tercih edilen içecek olmayı sürdürüyor.