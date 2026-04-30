Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Mahallesi’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Büyüktatlı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, mahallede bulunan Karatarla Mezarlığı’nda bahar temizliği yaptı.

Toplumsal duyarlılığı artırmak ve çevre bilincine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler mezarlık alanında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Otların temizlendiği, çevre düzenlemesinin yapıldığı etkinlikte, mezarlık daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturuldu.

Öğretmenler rehberliğinde yürütülen çalışmada öğrenciler, hem çevreye duyarlılık hem de geçmişe saygı konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu. Etkinlik, mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı.

Gerçekleştirilen bu anlamlı çalışma, gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.