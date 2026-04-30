ACILI BABA HER GÜN MEZARINDA

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Belinay Nur Boyraz, Dulkadiroğlu ilçesindeki Şeyh Adil Mezarlığı’nda sınıf arkadaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Evladının kaybıyla sarsılan baba Murat Boyraz, o günden bu yana her gün mezarlığa giderek kızının başında dua ediyor. Acılı baba, kızına duyduğu özlemi gözyaşlarıyla dile getiriyor.

“ARTIK CENNETTE AÇAN BİR ÇİÇEK”

Kızının son dönemlerde cennetten sıkça söz ettiğini anlatan Murat Boyraz, yaşadığı tarifsiz acıyı şu sözlerle ifade etti: “Belinay artık cennette açan bir çiçek… Peygamberimizin çiçeği oldu. Onun yeri cennet”

MEZARLIKTA SESSİZLİK VE YAS HÂKİM

Şeyh Adil Mezarlığı, yaşanan acının en derinden hissedildiği noktalardan biri haline geldi. Yan yana toprağa verilen çocukların mezarları, ailelerin gözyaşları ve dualarıyla ziyaret ediliyor.

Kent genelinde hissedilen yas atmosferi, sadece aileleri değil tüm Kahramanmaraş’ı derinden etkiliyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ORTAK ACISI

15 Nisan’da yaşanan saldırının ardından hayatın kendisi için durduğunu ifade eden baba Boyraz, kızının hatıralarıyla ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Yaşanan trajedi, şehirde derin bir iz bırakırken, hayatını kaybeden çocuklar için dualar yükselmeye devam ediyor.