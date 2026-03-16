Programda ilk olarak 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta zarar gören tarım arazileri ve hayvancılık tesislerinin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Bakan Yumaklı, depremden etkilenen üreticilerin desteklenmesi amacıyla bakanlık tarafından çeşitli projeler ve destek paketlerinin hayata geçirildiğini belirterek, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Canlı yayında ayrıca Kahramanmaraş’ın önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan biber, ceviz ve üzüm üretiminin artırılması için yürütülen projeler de gündeme geldi. Bakan Yumaklı, bölgenin tarımsal potansiyelini güçlendirmeye yönelik yeni destek programları ve projeler üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

Programda deprem ve çeşitli nedenlerle zarar gören orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması konusunda yürütülen çalışmalar da ele alındı. Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş ve çevresindeki orman alanlarının korunması ve yeniden yeşillendirilmesi için kapsamlı ağaçlandırma faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

Son yıllarda artan kuraklık riskine karşı yürütülen çalışmalar da canlı yayının önemli başlıklarından biri oldu. Bakan Yumaklı, hem tarımsal sulama hem de içme suyu kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla çeşitli projelerin yürütüldüğünü belirterek, Göksu ve Ceyhan havzalarında planlanan sulama yatırımları hakkında da bilgi verdi.

Programda ayrıca tarımda genç nüfusun artırılması, küçük aile işletmelerinin desteklenmesi ve tarım sigortası sistemine yönelik düzenlemeler de ele alındı. Bakan Yumaklı, üreticilerin risklere karşı daha güçlü korunması amacıyla çeşitli çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Canlı yayında Kahramanmaraş açısından büyük önem taşıyan Geben Vadisi’nin Milli Park ilan edilmesi konusu da gündeme geldi. Bakan Yumaklı, bölgenin doğal zenginliklerinin korunması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla yürütülen yatırımlara değinerek, Kahramanmaraş’ın turizm açısından önemli bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Programın sonunda Bakan Yumaklı, Kahramanmaraşlı çiftçilere ve üreticilere mesaj vererek, devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu ve tarımsal üretimin güçlenmesi için desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Şairler Tepesi’nden gerçekleştirilen Aksu TV canlı yayını, Kahramanmaraş’ın tarım, orman ve su yönetimi alanındaki geleceğine dair önemli başlıkların ele alındığı bir program olarak dikkat çekti.