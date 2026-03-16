Programda dernek üyeleri ile yetiştirme yurdunda büyüyen gençler aynı sofrada bir araya geldi. İftar programı, yalnızca bir yemek buluşması olmanın ötesinde, dayanışma ve gönül bağı açısından anlamlı anlara sahne oldu.

İftarın ardından gençlerle sohbet eden dernek üyeleri, onların düşüncelerini ve taleplerini dinleme fırsatı buldu. Katılımcılar, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

Dernek yetkilileri yaptıkları açıklamada, yetiştirme yurdunda büyüyen gençlerin kendilerini yalnız hissetmemelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Yetkililer, gençlerin her zaman yanlarında bir destek olduğunu bilmelerinin değerli olduğunu vurgulayarak, sadece özel günlerde değil yılın her döneminde gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.