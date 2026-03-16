Hafta boyunca yapılan genel asayiş uygulamalarında toplam 36 bin 097 kişi sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 91 şahıs yakalanırken, adli işlemleri tamamlanan 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimler sırasında 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 4 kesici ve delici alet ile 85 adet mühimmat ele geçirildi.

Trafik ekipleri de şehir genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 26 bin 276 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı belirlenen 2 bin 844 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 116 araç trafikten men edildi. Denetimlerin önemli bir bölümünü 2 bin 386 alkol kontrolü oluştururken, 278 belgesiz araç kullanımı tespit edildi ve 24 okul servisi denetlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen 66 operasyonda ise 69 şüpheli yakalandı, bunlardan 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda değişik tür ve miktarlarda yasaklı madde ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda da 58 adet kaçak cep telefonu, 46 bin 035 adet sigara yapım malzemesi ve bin 500 kutu makaron ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlerde 2 bin 329 kişi sorgulanırken 97 araç denetlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 kişi işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edilirken, 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.