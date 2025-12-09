Çiftçilerin yoğun şikâyetleri üzerine geçtiğimiz haftalarda ilgili kurumların izniyle gerçekleştirilen sürek avında çok sayıda yaban domuzu etkisiz hale getirilmişti. Avcı kulübü yetkilileri, bu çalışma sayesinde popülasyonun dengelenmesi ve tarımsal zararların azalması adına önemli bir adım atıldığını ifade etmişti. Üreticiler de bir süreliğine rahat nefes aldıklarını dile getirmişti.

Ancak bölgedeki tehlike tamamen ortadan kalkmadı. Hâlâ sürüler halinde dolaşan ve büyük boyutlarıyla dikkat çeken yaban domuzları, yöre halkının korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Son olarak Afşin’in Çöllolar Kömür Havzası çevresinde görülen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlarda sürünün geniş bir alanda ilerlediği görülürken, bölge sakinleri domuzların yerleşim alanlarına daha fazla yaklaşmasından endişe ediyor.

Vatandaşlar, tarım alanlarının korunması ve güvenlik riskinin azaltılması için tedbirlerin devam etmesi çağrısında bulunuyor.

Bölgede çalışmaların süreceği, hem çiftçilerin hem de halkın güvenliğinin öncelikli olduğu belirtiliyor.