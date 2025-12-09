İtalya ekibi Inter, 12 puanla dördüncü sırada yer alırken averajla rakiplerinin önünde bulunuyor. 9 puanlı Liverpool ise galibiyet alması halinde ilk 24 hedefini sürdürecek.

📌 Devler Ligi’nde dengeler böyle:

  • Inter evinde 18 maçtır yenilmiyor:
    (15 galibiyet – 3 beraberlik)
    ➜ Şampiyonlar Ligi’nin en uzun yenilmezlik serisi

  • Liverpool ise bu statta çıktığı son 4 maçtan galip ayrıldı

  • İki takımın Avrupa kupası geçmişinde:

    • Liverpool: 4 galibiyet

    • Inter: 2 galibiyet

  • Son 5 maçta kazanan taraf kalesini gole kapattı

⭐ Hakan Çalhanoğlu sahnede olacak!

Inter’in orta saha lideri Hakan Çalhanoğlu, bu sezon:

  • 35 hat kıran pas ile turnuvada ilk 3’te

  • Teknik heyet tarafından ilk 11’de bekleniyor

Takımın formda golcüsü Lautaro Martinez, evinde oynadığı son 5 ŞL maçında da gol atmayı başardı.

Liverpool cephesinde ise Van Dijk’ın savunma liderliği, kırmızıların en büyük kozu.

🎙️ Inter – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

🗓️ 9 Aralık Salı
23.00
📺 Tabii Spor – CANLI

📋 Muhtemel 11’ler

Inter: Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Coulibaly, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth
Liverpool: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen