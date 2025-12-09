İtalya ekibi Inter, 12 puanla dördüncü sırada yer alırken averajla rakiplerinin önünde bulunuyor. 9 puanlı Liverpool ise galibiyet alması halinde ilk 24 hedefini sürdürecek.
📌 Devler Ligi’nde dengeler böyle:
-
Inter evinde 18 maçtır yenilmiyor:
(15 galibiyet – 3 beraberlik)
➜ Şampiyonlar Ligi’nin en uzun yenilmezlik serisi
-
Liverpool ise bu statta çıktığı son 4 maçtan galip ayrıldı
-
İki takımın Avrupa kupası geçmişinde:
-
Liverpool: 4 galibiyet
-
Inter: 2 galibiyet
-
-
Son 5 maçta kazanan taraf kalesini gole kapattı
⭐ Hakan Çalhanoğlu sahnede olacak!
Inter’in orta saha lideri Hakan Çalhanoğlu, bu sezon:
-
35 hat kıran pas ile turnuvada ilk 3’te
-
Teknik heyet tarafından ilk 11’de bekleniyor
Takımın formda golcüsü Lautaro Martinez, evinde oynadığı son 5 ŞL maçında da gol atmayı başardı.
Liverpool cephesinde ise Van Dijk’ın savunma liderliği, kırmızıların en büyük kozu.
🎙️ Inter – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
🗓️ 9 Aralık Salı
⏰ 23.00
📺 Tabii Spor – CANLI
📋 Muhtemel 11’ler
