Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşan genç kızın durumunu fark eden şoför, hiç tereddüt etmeden güzergâhını değiştirerek otobüsü en yakın hastaneye yönlendirdi.

Yolcuların da desteğiyle genç kız sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayın ardından vatandaşlardan duyarlı şoföre teşekkür yağdı. Toplu taşıma sürücüsünün gösterdiği insanlık örneği, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Yetkililer, şoförün hızlı ve doğru müdahalesi sayesinde genç kızın sağlık durumunun kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.