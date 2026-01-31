Edinilen bilgilere göre, kar yağışının etkisini artırdığı bölgede sürücülerin kontrol kaybı yaşaması sonucu kazalar meydana geldi. Kazaların ardından yol üzerinde trafik akışı bir süre aksadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ulaşım normale döndü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, bölgede kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların kesinlikle yola çıkmaması, mecbur kalınması halinde ise zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca sürücülerin takip mesafesini korumaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları istendi.