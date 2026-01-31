İstifasının ardından yazılı bir açıklama yapan Pekdemir, Elbistan halkının oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak görevini ilçenin çıkarlarını gözeterek yürüttüğünü belirtti.

Yaklaşık iki yıla yakın süredir Yeniden Refah Partisi çatısı altında meclis üyeliği görevini sürdürdüğünü ifade eden Pekdemir, gördüğü lüzum üzerine partisinden ayrılma kararı aldığını kaydetti.

Habip Pekdemir, açıklamasında meclis üyeliği görevine bağımsız üye olarak devam edeceğini vurgulayarak, Elbistan’a hizmet etme sorumluluğunu aynı kararlılıkla sürdüreceğini dile getirdi.