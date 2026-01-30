Aç kaldıkları değerlendirilen kurtların, yiyecek arayışı içinde ilçe merkezinde dolaştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ilçe merkezinde görülen kurtlar, bir süre sokak aralarında dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar, alışılmadık görüntüler karşısında şaşkınlık yaşarken, bazı kişiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Soğuk hava ve kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşim yerlerine indiği belirtilirken, yetkililer vatandaşların yaban hayvanlarına yaklaşmamaları ve durumu ilgili birimlere bildirmeleri konusunda uyarıda bulundu.