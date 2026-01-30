Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından organize edilen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kahramanmaraş Valiliği’nin destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen şehit çocukları için doğum günü etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ile İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de katıldı. Protokol üyeleri çocuklarla sohbet ederek bu özel ana eşlik etti.





Program boyunca şehit çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Görgel, çocukların doğum günlerini kutlayarak onlarla sohbet etti.

Samimi görüntülerin oluştuğu etkinlikte Başkan Görgel, şehit aileleriyle de bir araya gelerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Çocukların mutluluğunun kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Görgel, bu tür sosyal etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.

Programda şehit çocukları için hazırlanan doğum günü pastası protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte kesilirken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.