Kahramanmaraş'ta Kurtuluşun 106’ncı Yılına Özel Koşu Düzenleniyor
Kahramanmaraş'ta Kurtuluşun 106’ncı Yılına Özel Koşu Düzenleniyor
İçeriği Görüntüle

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından organize edilen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kahramanmaraş Valiliği’nin destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen şehit çocukları için doğum günü etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

624142330 17863894299569096 4532779761498060075 N

Duygu dolu anlara sahne olan programda şehit çocukları için hazırlanan büyük doğum günü pastası protokol üyeleri ve çocuklar ile birlikte kesildi.

624162663 17863894419569096 8287406269621598010 N

Pasta kesimi sırasında çocukların sevinci görülmeye değerken, salonda alkışlar yükseldi.

624251932 17863894410569096 4035156568249218790 N

Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ile İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de katıldı.

Protokol üyeleri çocuklarla sohbet ederek bu özel ana eşlik etti.