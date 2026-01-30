Yapılan değerlendirmelere göre, il merkezi ile güney kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Kentin kuzey ilçelerinde yağışların karla karışık yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte su baskınları, sel riski ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olması beklenen tipi, artan kar örtüsü ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi oluşabileceği vurgulandı.

Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere seyahat edilmemesini ve meteorolojik uyarıların yakından takip edilmesini istedi.