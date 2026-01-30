Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan yeni mağaza, bölgenin en büyük cadde mağazası olma özelliğini taşıyor.

Kadın, erkek, çocuk ve bebek giyiminin yanı sıra muhafazakâr giyim, iç giyim ve ev ürünleri kategorilerinde sunduğu geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken mağaza, ferah alışveriş alanlarıyla ziyaretçilerine konforlu bir deneyim sunuyor.

Açılışta konuşan LC Waikiki Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Hamza Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin normalleşme sürecine katkı sunmayı önemsediklerini belirterek, Kahramanmaraş’ta yatırımlarını sürdürmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Her yaş grubuna hitap eden ürün seçenekleriyle hizmet verecek olan LC Waikiki Tekerek Şubesi’nin, Kahramanmaraş’a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.