Bireylerin yeniden kendi ayakları üzerinde durmalarını ve üretim sürecine kalıcı şekilde dâhil olmalarını amaçlayan proje kapsamında, nitelikli mesleki eğitimler verilerek istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor. Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu yedi ilde uygulanan proje, kentte KMTSO, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Geniş Kapsamlı Mesleki Eğitimler Verilecek

Proje kapsamında Türk Kızılay’ın destekleriyle; CNC operatörlüğü, tornacılık, kaynakçılık, ihracat personeli eğitimi, aşçı yardımcılığı ve servis elemanlığı gibi birçok alanda mesleki kurslar düzenlenecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek ve uygun iş alanlarında istihdam edilmeleri sağlanacak.

Protokol KMTSO Ev Sahipliğinde İmzalandı

Projenin imza töreni, KMTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt katıldı. Program kapsamında proje paydaşları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Buluntu: “Bu Protokol Şehrimizin Geleceğine Yapılan Stratejik Bir Yatırımdır”

Törende konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün imzaladığımız bu protokol, sadece bir eğitim faaliyeti değil; Kahramanmaraş’ın geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Güçlü bir sanayi, güçlü bir ticaret ve sürdürülebilir kalkınma ancak nitelikli insan kaynağıyla mümkündür. Bu proje, bireylerin meslek sahibi olarak üretim zincirine kalıcı şekilde dâhil olmasını hedeflerken, şehrimizin ihtiyaç duyduğu iş gücünü de geleceğe hazırlamaktadır. KMTSO olarak yaklaşımımız nettir: Eğitimle üretimi, insan kaynağıyla sanayiyi, sosyal sorumlulukla ekonomik kalkınmayı aynı çizgide buluşturmak. Özellikle deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinde, insanı merkeze alan bu tür projelerin şehrimizin direncini artırdığına inanıyoruz. Bugün attığımız bu adımın, yarının Kahramanmaraş’ını da şekillendirecek güçlü sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum.”

Rektör Bakan: “Bu iş birliği, üniversite–sanayi–şehir üçgeninde stratejik bir zemin oluşturuyor”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim anlayışımıza göre üniversiteler yalnızca bilgi üreten kurumlar değil; bulundukları şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine yön veren yapılardır. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak, kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz "şehirle bütünleşen üniversite" yaklaşımıyla; bilgiyi sahaya, teoriyi uygulamaya dönüştürmeyi temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokol, bu anlayışın somut ve güçlü bir yansımasıdır. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamız ile hayata geçirilen bu iş birliği; nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, sektörel ihtiyaçlara uygun eğitim modellerinin geliştirilmesi ve istihdam odaklı bir eğitim ekosistemi oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır. Protokol kapsamında; CNC operatörlüğü, tornacılık ve kaynakçılık, aşçılık ve servis hizmetleri ile ihracat ve dış ticaret gibi alanlarda, hem teorik hem de uygulamalı eğitim programlarının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu programlar, yalnızca kurs niteliğinde değil; sektörün gerçek ihtiyaçlarına cevap veren ve doğrudan istihdama kapı aralayan yapılar olarak tasarlanmıştır. Üniversitemizin akademik birikimi ile Ticaret ve Sanayi Odamızın saha tecrübesinin birleşmesiyle ortaya çıkan bu iş birliğinin, üniversite–sanayi–şehir üçgeninde kalıcı ve stratejik bir ortaklık zemini oluşturacağına inanıyor; önümüzdeki dönemde yeni projelere ve ortak çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kurt: “Eğitim, İstihdam ve Umut Demektir”

Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim, bireyin hayatını değiştirdiği kadar toplumların kaderini de şekillendiren en güçlü araçtır. İmzalanan bu protokol, mesleki eğitimin yalnızca bir öğrenme süreci değil; aynı zamanda bir istihdam, bir umut ve bir gelecek kapısı olduğunu göstermektedir. İhtiyaç sahibi bireylerin meslek edinerek üretim hayatına katılması, sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin en somut yansımalarındandır. Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, sahaya dokunan ve istihdamla sonuçlanan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu iş birliğinin şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”



Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilen eğitimlerle, Kahramanmaraş’ta nitelikli iş gücünün artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın daha da pekiştirilmesi amaçlanıyor.

