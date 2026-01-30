UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, son 16 turuna yükselmek için play-off turunda İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, zorlu rakibini eleyerek Avrupa’daki serüvenini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe – Nottingham Forest Maçı Ne Zaman?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre, play-off turu maçlarının tarihleri netleşti. Fenerbahçe, iki ayaklı mücadelede tur bileti için sahaya çıkacak.

Play-Off Takvimi:

İlk Maç: 19 Şubat 2026

Rövanş Maçı: 26 Şubat 2026

Temsilcimiz, bu iki karşılaşmanın ardından toplam skorda üstünlük sağlayarak UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna adını yazdırmak istiyor.

Tur Geçilirse Rakip Kim Olacak?

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest engelini aşması halinde son 16 turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-lacivertliler, bu turda;

Midtjylland (Danimarka)

Real Betis (İspanya)

takımlarından biriyle karşı karşıya gelecek.

Hedef Avrupa’da yoluna devam etmek

Hem ligde hem Avrupa’da iddialı bir sezon geçiren Fenerbahçe, Nottingham Forest eşleşmesini geçerek Avrupa Ligi’nde çeyrek final yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Teknik heyet ve futbolcular, zorlu İngiliz ekibi karşısında avantajlı bir skor elde etmek için hazırlıklarını sürdürecek.