Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkati çeken Kahramanmaraş temsilcisi, oynadığı 25 maçta aldığı 23 galibiyet ve topladığı 67 puanla önemli bir başarıya imza attı. Ligin son haftasında en yakın rakibine 8 puan fark atan mavi-beyazlılar, gelecek sezon öncesi büyük moral topladı.

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro ve yüksek hedeflerle mücadele etmek isteyen ekip, Efeler Ligi'nde kalıcı olmayı ve üst sıraları zorlayan bir takım haline gelmeyi amaçlıyor. Kahramanmaraş'ı voleybolda en üst seviyede temsil etmeyi hedefleyen Onikişubat Belediyespor, ligde istikrarlı bir yapı oluşturduktan sonra Avrupa kupalarında da boy göstermeyi planlıyor.

8 ayda Efeler Ligi başarısı

Kahramanmaraş ekibinin başantrenörü Mehmet Aydın, AA muhabirine, erkekler voleybol takımının kuruluşunun yaklaşık 8 aylık bir sürece dayandığını ve bu kısa sürede Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantilemenin büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Takımın kuruluş sürecini anlatan başantrenör Aydın, şöyle konuştu:

"Bana bu teklif yapıldığında büyük bir heyecan ve mutluluk duydum. Kahramanmaraş'ın takımına hizmet etmekten gurur duyacağım bir senaryo olacaktı. Hemen yurt içi ve yurt dışından menajerlerle görüşerek bizim için aile olabilecek ve Kahramanmaraş için savaşabilecek, mücadele edecek oyuncuları tercih ettik. Bu yıl takımımızla çok güzel anılar ve birliktelikler yaşadık. Bu aile ortamının sonucunda da Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Toptaş ve kulüp başkanımız Ökkeş Alper Erşahan'ın destek ve emekleriyle sezonun bitimine iki-üç hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ederek Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantiledik."

"Efeler Ligi çok büyük bir basamak"

Başarının tüm takımın ortak emeği olduğunu dile getiren Aydın, "Efeler Ligi çok büyük bir basamak. Oyuncularımız, yönetimimiz ve teknik ekibimizle birlikte Efeler Ligi'ni Kahramanmaraş'a armağan ettik." dedi.

Efeler Ligi'nin dünyanın en güçlü voleybol liglerinden biri olduğuna dikkati çeken Aydın, "İtalya ve Polonya'dan sonra dünyanın en güçlü liglerinden biri Türkiye. Fenerbahçe, Galatasaray, Halkbank, Ziraat Bankası ve Spor Toto gibi güçlü takımların yer aldığı bu ligde mücadele edeceğiz. Bizim ilk yıl için hedefimiz kesinlikle bu ligde kalıcı olmanın yollarını bulmak olacak. Orta sıraları zorlayan, mücadeleci bir takım kimliği oluşturmak istiyoruz. Kahramanmaraşlı oyuncularımızı yeniden takıma kazandırmayı ve ilerleyen yıllarda Avrupa kupalarında mücadele eden bir ekip olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Yusuf Erdem de Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantileyerek şampiyon olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Takım içindeki birlik ve beraberliğin başarıda önemli rol oynadığını vurgulayan Yusuf, "Herkes takımın başarısı için çalıştı. Sporcularımızın hiçbir isteği geri çevrilmedi. Takım arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla güzel sonuçlar elde ettik." diye konuştu.

Yeni sezona ilişkin hedeflere de değinen Yusuf Erdem, "Efeler Ligi'nde de yöneticilerimizin ve hocalarımızın plan ve programı doğrultusunda kalıcı olmak için mücadele edeceğiz. Voleybol, Kahramanmaraş'a yakışan bir spor dalı oldu. Ligde kalıcı olmak ve sürekliğimizi devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.