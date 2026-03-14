Kahramanmaraş’ta Dostluk Sofrası Kuruldu

Kahramanmaraş’ta futbolun iki önemli temsilcisi, karşılaşma öncesinde anlamlı bir buluşmaya imza attı. İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik ve her iki kulübün yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda sporun rekabetten öte dostluk ve dayanışma duygularını güçlendiren bir değer olduğuna dikkat çekildi.

Bursaspor Başkanı Çelik’ten Teşekkür

İftar programında konuşan Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik, Kahramanmaraş’ta gördükleri misafirperverlikten dolayı İstiklalspor yönetimine teşekkür etti.

İki kulüp arasındaki dostane ilişkilerin önemine değinen Çelik, sahada yaşanacak mücadelenin fair-play çerçevesinde geçmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Başkan Akarca: “Dostluklarımız Daha Da Güçleniyor”

İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca ise Bursaspor yönetimini Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Akarca, sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını vurgulayarak, bu tür buluşmaların kulüpler arasındaki dostluğu güçlendirdiğini belirtti. İki camia arasındaki ilişkilerin bu tür organizasyonlarla daha da sağlamlaştığını ifade etti.

Sporun Birleştirici Mesajı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen iftar programı, futbolun sadece sahada değil sosyal hayatta da birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Programda iki kulübün yöneticileri karşılaşma öncesinde birlik ve kardeşlik mesajı verdi.