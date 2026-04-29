Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının dijital dünyadaki etkinliğini artırmaya yönelik önemli bir adım daha attı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Uygulamalı Canva Eğitimi” programını hayata geçiriyor. Şehrin sosyal sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi vizyon edinen SOGEM, bu yeni eğitim programıyla sivil toplum kuruluşlarının yalnızca proje üretme kapasitesini değil, aynı zamanda bu projeleri etkili bir şekilde anlatma ve geniş kitlelere ulaştırma becerilerini de güçlendirmeyi hedefliyor. Günümüzde dijital platformlarda görünürlük elde edemeyen çalışmaların etkisinin sınırlı kaldığı gerçeğinden hareketle hazırlanan program, STK’lara önemli bir fırsat sunuyor.

Uygulamalı Eğitim İçeriğiyle Dikkat Çekiyor

Alanında deneyimli eğitmen Yunus Kürtül tarafından verilecek eğitimlerde; sosyal medya tasarımı, proje afişleri hazırlama, video ve reels içerik üretimi ile yapay zekâ destekli tasarım araçlarının kullanımı gibi güncel ve uygulamaya dönük başlıklar ele alınacak. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla kendi içeriklerini üretme imkânı bulacak.

STK’lara Özel Dijital Tanıtım Paketi

Program kapsamında gerçekleştirilecek birebir uygulamalar sayesinde katılımcılar, eğitim süreci sonunda kendi sivil toplum kuruluşları için kapsamlı bir dijital tanıtım paketi oluşturmuş olacak. Bu yönüyle eğitim, yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp somut çıktılar sunan bir gelişim süreci olarak öne çıkıyor.

Başvurular Başladı

Kontenjanla sınırlı olarak düzenlenecek programa başvurular başladı. Katılmak isteyen sivil toplum kuruluşu temsilcileri https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/04/28/stklara-yonelik-uygulamali-canva-egitimi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor. Başvurular 5 Mayıs Salı gününe kadar devam edecek.

Eğitim Takvimi Netleşti

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından eğitimler 6 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 15 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. SOGEM’de gerçekleştirilecek program, 17.00 ile 19.30 saatleri arasında düzenlenecek.