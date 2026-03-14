Şehrin farklı noktalarından aileleriyle birlikte alana gelen vatandaşlar, Ramazan’ın coşkusunu birlikte yaşarken kurulan stantlarda alışveriş yapma imkânı da buluyor. Ramazan Sokağı’nda kurulan yiyecek ve hediyelik eşya stantları, geleneksel lezzetler ve el emeği ürünlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle çocuklar için hazırlanan etkinlikler ve çeşitli aktiviteler alana ayrı bir renk katarken, akşam saatlerinde artan yoğunluk Ramazan Sokağı’nı adeta bir buluşma noktasına dönüştürüyor.

Birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı Ramazan Sokağı, Ramazan ayının son günlerinde de yaşanan hareketlilikle şehirdeki Ramazan atmosferini canlı tutmaya devam ediyor.