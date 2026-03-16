Onikişubat Belediyespor Ziraat Bankkart Deplasmanında

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig’de mücadele eden Onikişubat Belediyespor, güçlü rakibi Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, hem lig sıralaması hem de sezonun gidişatı açısından büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş temsilcisi, deplasmanda alacağı puan veya puanlarla ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken, voleybolseverler de bu heyecan dolu karşılaşmayı yakından takip edecek.

Ziraat Bankkart – Onikişubat Belediyespor Maçı Ne Zaman?

Merakla beklenen karşılaşma:

📅 17 Mart 2026 Salı

⏰ Saat 13.00

tarihinde oynanacak.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Voleybol tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor Yıldız kanalından karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.

TVF Erkekler 1. Lig’de Heyecan Artıyor

TVF Erkekler 1. Lig’de sezonun son haftalarına doğru yaklaşılırken, her maçın önemi daha da artıyor. Takımlar ligde üst sıralara çıkmak veya konumlarını korumak için kritik mücadelelere çıkıyor.

Bu kapsamda Ziraat Bankkart – Onikişubat Belediyespor karşılaşması haftanın dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor.