Kahramanmaraş Onikişubat Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi’nde sezonu şampiyon tamamlayarak adını Efeler Ligi’ne yazdırdı.

Sezon boyunca sergilediği üstün performansla dikkat çeken temsilcimiz, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Ziraat Bankkart’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırdı. Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Kahramanmaraş ekibi, karşılaşmayı set vermeden kazanarak sezonu zirvede tamamladı.

Efeler Ligi’ne yükselmeyi haftalar öncesinden garantileyen Onikişubat Belediyespor, bu galibiyetle şampiyonluk kupasını kaldırarak büyük bir başarıya imza attı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende sporculara ve teknik heyete kupa ile madalyaları takdim edildi.

Büyük coşkuya sahne olan törende Kahramanmaraş temsilcisi, elde ettiği şampiyonluğu taraftarlarına armağan etti. Bu başarıyla birlikte Onikişubat Belediyespor, Kahramanmaraş spor tarihinde önemli bir ilki gerçekleştirerek Efeler Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Önümüzdeki sezon Türkiye’nin en üst düzey voleybol organizasyonu olan Efeler Ligi’nde sahne alacak olan temsilcimiz, dünya çapındaki yıldızları Kahramanmaraş’ta ağırlamaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi ve teknik heyetin ise yeni sezon hazırlıklarına kısa süre içerisinde başlayacağı öğrenildi.