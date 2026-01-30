Programda Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Başkan Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İlçe belediyeleri ile çok iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Başkan Görgel birlik ve berabelik içerinde süreci yürüttüklerini ifade ederek gerçekleştirilen ve planlanan çevre yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Kahramanmaraş’ın doğal zenginliklerinden bahseden Başkan Görgel Büyükşehir Belediyesi olarak bu zenginlikleri korumak ve turizm potansiyelini artırmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyerek gerçekleştirilen sosyal hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’ın bir spor şehri olduğunu vurgulayan Başkan Görgel şehir genelinde yapılan ve yapım aşamasındaki yatırımları değerlendirdi.

Ayrıca projesi ilk kez Aksu TV ekranlarında yayınlanan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi hakkında da bilgiler veren Başkan Görgel daha geniş daha konforlu ve şehirle bütünleşik bir yapı olacağına dikkat çekti.