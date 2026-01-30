İddiaya göre 20 yaşındaki Z.K., imam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen şahsı marketin ortasında silahla yaraladı.

Olay, Menderes Mahallesi Kartalkaya Bulvarı üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgilere göre, D.C.D. (26) ile Z.K. (20) markette karşı karşıya geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.K., yanındaki silahla D.C.D.’ye ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan genç adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşan kadın şüpheli Z.K., Pazarcık emniyetinin titiz takibi sonucu çok geçmeden yakalandı. Olay yerinden yaklaşık 700 metre mesafede ele geçirilen Z.K.’nın üzerinde, saldırıda kullandığı değerlendirilen tabanca da bulundu.

Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı D.C.D.’nin ilk müdahalesinin ardından tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Z.K.’nın emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın ailevi bir meseleden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.