Yutma güçlüğüyle kendini gösteren ve kronik seyirli nadir hastalıklardan biri olan akalazya, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Yemek borusunun kasılma bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkta hastalar, katı ve sıvı gıdaları yutmakta zorlanıyor, zamanla ciddi beslenme problemleriyle karşı karşıya kalıyor.

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde, uzun süredir yutma güçlüğü yaşayan hastalar sağlığına kavuşuyor.

Hastaya özel planlanan ileri düzey endoskopik tedavi teknikleriyle gerçekleştirilen müdahalelerin ardından, farklı şehirlerden gelen çok sayıda hasta kısa sürede taburcu edilerek günlük yaşamına sağlıklı şekilde döndü. Tedavi sonrası hastalar artık rahatlıkla yiyip içebiliyor, uzun süredir yaşadıkları yutma güçlüğü şikayetleri ise büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Son teknolojiyle donatılmış endoskopi ünitesinde yürütülen çalışmalar, HG Hospital’ı akalazya tedavisinde Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri haline getirirken, hastalara hem güvenli hem de konforlu bir tedavi süreci sunuyor.