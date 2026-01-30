Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliği daha hayata geçiriyor. 12 Şubat Kurtuluş Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenecek Atletizm Kurtuluş Koşusu, her yaştan sporseveri aynı hedef etrafında buluşturacak.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Pusula Maraş’ın destekleriyle organize edilen koşu, 7 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 13.00’da başlayacak etkinlikte katılımcılar, Uzun Çarşı – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi güzergâhında belirlenen 3 kilometrelik parkuru koşacak.

Koşuya 10 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Organizasyona başvurular (Atletizm Kurtuluş Koşusu Başvuru Formu) internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; Kurtuluş Haftası’nın ruhuna uygun olarak düzenlenen Atletizm Kurtuluş Koşusu ile hem milli mücadelenin anlam ve önemine dikkat çekilmesinin hem de sporu toplumun her kesimine yaymanın amaçlandığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, 10 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar bu anlamlı koşuya davet edildi.