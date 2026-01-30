Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Trabzon Ortahisar Beşirli Spor Salonu’nda düzenlenen ve 103 kulüpten 460 sporcunun katıldığı U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları önemli dereceler elde etti. Zorlu ve çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada Büyükşehir Belediyesi sporcuları, sergiledikleri mücadeleyle takdir topladı.

Kahramanmaraş’a 3 Bronz Madalya

Şampiyonada; Nurettin Emin Kapal 61 kilogramda, İsmail Binici 79 kilogramda ve Sefa Cesur 86 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Trabzon’dan 3 bronz madalya ile dönerek Kahramanmaraş’ı başarıyla temsil etti.

“Genç Güreşçilerimizi Tebrik Ediyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Trabzon’da düzenlenen U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak şehrimizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Nurettin Emin Kapal, İsmail Binici ve Sefa Cesur’u yürekten kutluyorum. Bu başarı, sadece sporcularımızın değil, antrenörlerimizin ve altyapıdan itibaren emeği geçen herkesin ortak başarısı. Kahramanmaraş’ı sporun her alanında güçlü bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlerimizin spora yönelmesini teşvik ediyor, onlara modern tesisler ve güçlü bir altyapı sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenalarda çok daha büyük başarılara imza attığını hep birlikte göreceğiz” dedi.