Edinilen bilgilere göre, E.B. idaresindeki 06 ECU 41 plakalı otomobil, Kahramanmaraş–Türkoğlu istikametinde seyir halindeyken, Adana yolu uygulama noktasını yaklaşık 1 kilometre geçtikten sonra yağmur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.
Kazada sürücü E.B. (32) yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.