Kaza, TOKİ Kaymakamlık Konutu önündeki keskin virajda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartal marka otomobil ile Toyota marka aracın çarpışması sonucu iki araçta da ağır hasar oluştu.

Çarpışmanın etkisiyle Kartal marka araçta bulunan Ali Ardıç olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan eşi Aslı Ardıç ise yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İlk belirlemelere göre kazanın, keskin virajda sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün Mehmet Toklu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.