Ramazan ayının son gününe girilirken Kahramanmaraş’ta bayram heyecanı doruğa ulaştı. Arefe günü son hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, bayram sabahı erken saatlerde camilerin yolunu tutacak.

Kahramanmaraş’ta Bayram Namazı Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre Kahramanmaraş’ta bayram namazı saat 07:06’da kılınacak. Vatandaşların, yoğunluk yaşamamak adına camilere erken gitmeleri tavsiye ediliyor.

Özellikle Abdulhamithan Camii, Ulu Camii ve ilçe merkezlerindeki büyük camilerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Bayram Sabahının Manevi Atmosferi

Kahramanmaraş’ta bayram sabahları, yıllardır süregelen geleneklerle ayrı bir anlam taşıyor. Namaz sonrası yapılan bayramlaşmalar, aile ziyaretleri ve ikramlar şehrin kültürel dokusunu bir kez daha ortaya koyacak.

Yetkililer, bayram sabahı özellikle trafik ve kalabalık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, vatandaşların erken saatlerde yola çıkmalarını öneriyor.