Bayram Sabahı İçin Geri Sayım Başladı

Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramı heyecanı tüm Türkiye’yi sardı. Arefe günüyle birlikte son iftar yapılacak, ardından milyonlar bayram sabahı camilere akın edecek.

Bu önemli gün öncesi en çok merak edilen konulardan biri olan bayram namazı saatleri de netleşti.

Diyanet İl İl Saatleri Açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklanan verilere göre, 20 Mart Cuma sabahı Türkiye’nin dört bir yanında bayram namazı farklı saatlerde eda edilecek.

İl il açıklanan bayram namazı vakitleri:

Adana: 07:12

Adıyaman: 07:01

Afyonkarahisar: 07:32

Ağrı: 06:42

Aksaray: 07:18

Amasya: 07:12

Ankara: 07:23

Antalya: 07:31

Ardahan: 06:44

Artvin: 06:48

Aydın: 07:42

Balıkesir: 07:43

Bartın: 07:26

Batman: 06:49

Bayburt: 06:54

Bilecik: 07:35

Bingöl: 06:52

Bitlis: 06:46

Bolu: 07:29

Burdur: 07:33

Bursa: 07:38

Çanakkale: 07:49

Çankırı: 07:20

Çorum: 07:15

Denizli: 07:37

Diyarbakır: 06:53

Düzce: 07:30

Edirne: 07:49

Elazığ: 06:57

Erzincan: 06:56

Erzurum: 06:49

Eskişehir: 07:32

Gaziantep: 07:04

Giresun: 07:01

Gümüşhane: 06:57

Hakkari: 06:39

Hatay: 07:09

Iğdır: 06:38

Isparta: 07:31

İstanbul: 07:39

İzmir: 07:45

Kahramanmaraş: 07:06

Karabük: 07:25

Karaman: 07:21

Kars: 06:42

Kastamonu: 07:20

Kayseri: 07:12

Kilis: 07:05

Kırıkkale: 07:20

Kırklareli: 07:46

Kırşehir: 07:18

Kocaeli: 07:35

Konya: 07:24

Kütahya: 07:34

Malatya: 07:01

Manisa: 07:44

Mardin: 06:51

Mersin: 07:15

Muğla: 07:40

Muş: 06:48

Nevşehir: 07:15

Niğde: 07:15

Ordu: 07:03

Osmaniye: 07:08

Rize: 06:53

Sakarya: 07:33

Samsun: 07:10

Siirt: 06:46

Sinop: 07:15

Sivas: 07:06

Şanlıurfa: 06:58

Şırnak: 06:44

Tekirdağ: 07:45

Tokat: 07:08

Trabzon: 06:56

Tunceli: 06:56

Uşak: 07:36

Van: 06:40

Yalova: 07:38

Yozgat: 07:15

Zonguldak: 07:28

Vatandaşlar, bulundukları illere göre namaz saatlerini dikkate alarak bayram hazırlıklarını tamamlayacak.

Bayram Sabahı Camiler Dolacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazında camiler dolup taşacak. Aileler, çocuklar ve yaşlılar hep birlikte saf tutarak bayramın manevi atmosferini yaşayacak.

Uzmanlar, bayram sabahı erken saatlerde camilerde yoğunluk yaşanabileceğini belirterek vatandaşların zamanında hareket etmesini öneriyor.

Bayramın Manevi İklimi Başlıyor

Ramazan ayının ardından gelen bayram, sadece bir ibadet değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güçlü sembollerinden biri olarak görülüyor.

Bayram namazı ise bu özel günün ilk ve en anlamlı adımı olacak.