Gürlek: İddialar Gerçek Dışı ve Manipülasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakkında gündeme getirilen tapu belgelerine sert tepki gösteren Gürlek, söz konusu belgelerin gerçeği yansıtmadığını ve sahte olduğunu ifade etti.

Gürlek, bu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savunarak, konuyu milletin takdirine bıraktığını dile getirdi.

“4 Taşınmazım Var, Hepsi Beyanlı”

Üzerine kayıtlı mal varlığıyla ilgili de açıklama yapan Gürlek, toplamda 4 taşınmazı bulunduğunu belirtti.

Söz konusu taşınmazların değerlerinin abartıldığını söyleyen Gürlek, özellikle Tuzla’daki bir konut için ortaya atılan rakamların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Kamu görevinde bulunduğu süre boyunca düzenli olarak mal beyanında bulunduğunu hatırlatan Gürlek, tüm bilgilerin resmi kayıtlarda yer aldığını ifade etti.

Tazminat Davası Açılıyor

Gürlek, kendisine yönelik iddialar nedeniyle hukuki süreç başlatacaklarını da açıkladı.

Ortaya atılan suçlamaların iftira niteliği taşıdığını belirten Gürlek, bu kapsamda manevi tazminat davası açacaklarını duyurdu.

“Amaç Gündemi Saptırmak”

Açıklamalarında siyasi tartışmalara da değinen Gürlek, iddiaların başka dosyaların üzerini örtmeye yönelik olduğunu ileri sürdü.

Özellikle kamuoyunda tartışılan bazı soruşturmalara dikkat çeken Gürlek, bu süreçlerin gölgelenmek istendiğini savundu.

Yat ve Yurt Dışı İddialarına Net Yanıt

Gürlek, kendisi hakkında ortaya atılan yat ve yurt dışı iddialarına da açıklık getirdi.

Hayatında Lüksemburg’a gitmediğini belirten Gürlek, pasaport kayıtlarının da bunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Ayrıca yüzme bilmediğini söyleyerek, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Belgeler Basınla Paylaşıldı

Açıklamaların ardından Gürlek’in üzerine kayıtlı taşınmazları gösteren resmi belgelerin bir kısmı basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Bu adımın, iddialara karşı şeffaflık mesajı olarak değerlendirildiği ifade edildi.